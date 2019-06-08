В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении преступления задержаны".

В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел, будет установлена картина произошедшего, а также мотивы преступления.

По данным следствия, в ночь на 8 июня Чуев шел со своей девушкой по Южнобутовской улице, и к нему обратились двое несовершеннолетних. Они пожаловались, что им мешают пройти несколько человек. Чуев вступился за подростков и в ходе конфликта на территории парка получил травмы, упал в пруд и утонул.

По предварительным данным, нападавших было не менее трех человек.