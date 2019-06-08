Следствие просит арестовать журналиста "Медузы" Голунова

"На данный момент материал по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова И. поступил в Никулинский суд. Ожидается доставка обвиняемого в здание суда", - сказал он.

Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что Голунову стало плохо в отделе полиции. Приехавшую скорую следователь сначала к нему не пускал. Позже врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы и рекомендовал госпитализацию. Было принято решение о направлении Голунова в медицинское учреждение для проведения обследования.

По информации московской полиции Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина.

Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Вину он не признает. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.