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Дело против журналиста Ивана Голунова
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Следствие просит арестовать журналиста "Медузы" Голунова

В Никулинском суде Москвы ожидают доставки обвиняемого
Здание Никулинского суда Владимир Гердо/ТАСС
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Здание Никулинского суда
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

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"На данный момент материал по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова И. поступил в Никулинский суд. Ожидается доставка обвиняемого в здание суда", - сказал он.

Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что Голунову стало плохо в отделе полиции. Приехавшую скорую следователь сначала к нему не пускал. Позже врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы и рекомендовал госпитализацию. Было принято решение о направлении Голунова в медицинское учреждение для проведения обследования.

По информации московской полиции Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина.

Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Вину он не признает. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.

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