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Два человека погибли в ДТП в Ингушетии

Еще двое получили травмы

МАГАС, 8 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП в сельском поселении Алкун в Ингушетии. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС по региону.

"В сельском поселении Алкун столкнулись два автомобиля марок Lada Granta и Mercedes. По предварительной информации, двое пассажиров Lada погибли в результате ДТП, двое пассажиров Mercedes доставлены с различными травмами в Сунженскую районную больницу", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работает бригада спасателей.

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