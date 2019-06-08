Globo: в Бразилии 15 человек сильно пострадали в результате взрыва речного судна

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июня. /ТАСС/. Пятнадцать человек серьезно пострадали в результате взрыва грузопассажирского речного судна в штате Акри (Бразилия) недалеко от перуанской границы. Об этом сообщил в субботу телеканал Globo со ссылкой на представителей спасательной службы.

Инцидент произошел в пятницу вечером во время заправки судна, на борту которого в тот момент находились 10 мужчин, три женщины и двое детей. Все они с ожогами 70-90% поверхности тела доставлены в местную больницу. Состояние семерых из них вызывает крайнее опасение медиков.

По информации спасателей, судно, перевозившее товары повседневного потребления, а также топливо и жителей в отделенный населенный пункт Маршал-Тауматургу, остановилось для дозаправки в городе Крузейру-ду-Сул. По свидетельствам очевидцев, заливка топлива осуществлялась из автоцистерны, водитель которой скрылся с места происшествия.