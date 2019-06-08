Врач заявил, что сотрясение мозга и переломы у журналиста Голунова не обнаружены

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Врачи не обнаружили у корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова сотрясение мозга и переломы костей в результате проведенного обследования. Об этом сообщил ТАСС в субботу главный врач городской клинической больницы №71 в Москве Александр Мясников.

"Обследование завершилось, у него нет ни переломов, ни сотрясения мозга. Мы сделали компьютерную томографию головы, которая абсолютно нормальная, сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии. [Сделали] ультразвук живота, анализ крови. Да, у него есть ссадина в области спины и небольшая гематома, в просторечии - синяк, под левым глазом", - сказал Мясников.

Он добавил, что в больницу Голунов был доставлен через скорую помощь с диагнозом по направлению "подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки".

По его словам, в ближайшее время Голунов будет выписан из этой больницы. В настоящий момент следствие уже направило в Никулинский суд Москвы ходатайство о заключении Голунова под стражу.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина, и в субботу предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Вину он не признает. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.

В субботу в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы.