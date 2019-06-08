Исторический парусник столкнулся в ФРГ с контейнеровозом на Эльбе и затонул

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Историческое парусное судно No 5 Elbe столкнулось на Эльбе с контейнеровозом и затонуло, пострадали пять человек. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении полиции Гамбурга.

ЧП произошло около 14:30 (15:30 мск) в городе Штаде на севере Германии. 141-метровый контейнеровоз под кипрским флагом следовал в направлении Северного моря. Обстоятельства произошедшего выясняются. На борту парусника находились 43 человека, они спасены.

37-метровое судно было спущено на воду в 1883 году. Буквально в конце мая парусник был отреставрирован, на что ушло порядка 1,5 млн евро. Он был приписан к порту Гамбурга, где последнее время использовался для туристических водных прогулок.

По данным агентства ДПА, No 5 Elbe был последним гамбургским судном эпохи деревянного судостроения.