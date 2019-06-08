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Дело против журналиста Ивана Голунова
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Журналиста "Медузы" Голунова доставили в суд

Там будет решаться вопрос об аресте
Здание Никулинского суда Владимир Гердо/ТАСС
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Здание Никулинского суда
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова доставили в Никулинский суд на заседание, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает корреспондент ТАСС.

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"Голунов доставлен в суд", - сказали в суде.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина, и в субботу предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Вину он не признает. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.

В субботу в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Однако врачи не подтвердили диагноз.

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