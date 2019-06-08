СМИ: полиция ФРГ задержала подозреваемого в убийстве политика Вальтера Любке

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Полицейские ФРГ задержали подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке. Об этом сообщила в субботу газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в следственных кругах.

По данным издания, подозреваемый - мужчина из личного окружения политика. Следствие твердо полагает, что он совершил убийство Любке. На его след полиция вышла, проанализировав, в частности, данные, хранящиеся в мобильном телефоне убитого.

65-летний политик был найден застреленным в ночь на 2 июня на собственном участке. До того, как стать руководителем администрации Касселя, Любке был с 1999 года по 2009 год депутатом гессенского ландтага.