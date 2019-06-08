Пьяный водитель сбил женщину с ребенком в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Женщина с восьмилетним ребенком госпитализированы в Астраханской области после того, как на них наехал ВАЗ-2107. Водитель, который был пьян, скрылся с места происшествия, его разыскивала полиция совместно с местными жителями, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"В поселке Волго-Каспийский в Камызякском районе мать с 8-летним сыном возвращались с пляжа, на грунтовой дороге их сбила "семерка". Как выяснилось, водитель машины был пьян, кроме того, у него не было прав. Изначально мужчина скрылся с места происшествия, разыскивали его представители полиции совместно с местными жителями. Сейчас он задержан", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, у пострадавшей женщины 1991 года рождения диагностированы ушибы и закрытая черепно-мозговая травма. У мальчика - ушиб грудной клетки, тупая травма живота, есть подозрение на перелом ключицы. Как пояснил виновник ДТП, он спутал педали тормоза и газа.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в связи с ДТП проводится проверка.