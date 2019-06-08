В свердловской колонии полностью ликвидировали пожар

ТАСС, 8 июня. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в колонии № 8 ГУФСИН России по Свердловской области в поселке Гари, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Пожар на территории колонии произошел в субботу в производственном ангаре с переходом на жилые корпуса. Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. метров. В 15:54 (13:54 мск) открытое горение было ликвидировано.

"В 22:57 (20:57 мск) пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций на территории исправительной колонии в поселке Гари. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Колония расположена в 542 км от областного центра. Ее максимальная вместимость составляет 600 заключенных.