{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело против журналиста Ивана Голунова
Обновлено 

Защита журналиста "Медузы" Голунова просит избрать ему домашний арест

Адвокат задержанного Дмитрий Джулай заявил, что его подзащитный сотрудничает со следствием
Иван Голунов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Адвокаты журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, просят не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест.

На эту тему

"Голунов может находиться под домашним арестом, он сотрудничает со следствием с тех пор, как к нему пустили адвоката", - сказал адвокат Дмитрий Джулай на заседании в Никулинском районном суде Москвы в субботу.

"Голунов может находиться под домашним арестом, он сотрудничает со следствием с тех пор, как к нему пустили адвоката", - сказал адвокат Дмитрий Джулай на заседании в Никулинском районном суде Москвы в субботу.

Адвокат Ольга Динзе в суде заявила, что ей не дали ознакомиться с материалами дела полностью, поэтому она не может высказаться по обоснованности обвинения в совершении преступления. Она также указала на разницу между фактическим временем задержания и указанным в протоколе.

"Следователь незаконно удерживал моего подзащитного и лишил его права на свободное перемещение", - сказала она.

По ее мнению, следователь не обосновал избрание самой строгой меры пресечения - ареста. "Следователь в документе не указал даже срок ареста - это уже основание для возврата материала", - сказала Динзе.

По информации полиции, Голунов был задержан 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина, и в субботу предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Вину он не признает.

Теги
РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
Дело против журналиста Ивана Голунова
Суд отправил под домашний арест журналиста "Медузы" Голунова
Мера пресечения действует до 7 августа
Читать полностью