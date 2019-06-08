Защита журналиста "Медузы" Голунова просит избрать ему домашний арест

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Адвокаты журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, просят не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест.

"Голунов может находиться под домашним арестом, он сотрудничает со следствием с тех пор, как к нему пустили адвоката", - сказал адвокат Дмитрий Джулай на заседании в Никулинском районном суде Москвы в субботу.

"Голунов может находиться под домашним арестом, он сотрудничает со следствием с тех пор, как к нему пустили адвоката", - сказал адвокат Дмитрий Джулай на заседании в Никулинском районном суде Москвы в субботу.

Адвокат Ольга Динзе в суде заявила, что ей не дали ознакомиться с материалами дела полностью, поэтому она не может высказаться по обоснованности обвинения в совершении преступления. Она также указала на разницу между фактическим временем задержания и указанным в протоколе.

"Следователь незаконно удерживал моего подзащитного и лишил его права на свободное перемещение", - сказала она.

По ее мнению, следователь не обосновал избрание самой строгой меры пресечения - ареста. "Следователь в документе не указал даже срок ареста - это уже основание для возврата материала", - сказала Динзе.

По информации полиции, Голунов был задержан 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина, и в субботу предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Вину он не признает.