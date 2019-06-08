В Совете Европы обеспокоены задержанием журналиста Голунова

ТАСС, 8 июня. Официальный представитель Совета Европы (СЕ) Даниэль Хольтген выразил в субботу обеспокоенность в связи с задержанием в Москве корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Мы обеспокоены сообщениями о насильственном задержании в Москве Ивана Голунова, журналиста, занимающегося расследованиями. Мы получили предупреждение через нашу платформу по защите журналистов", - написал Хольтген на своей странице в Twitter.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Вину он не признает. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.

В субботу в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков информировал, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Врачи городской клинической больницы №71, куда журналист был доставлен для обследования, не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов.