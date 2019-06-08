Журналист Голунов не признал вину в попытке сбыта наркотиков

"Я не совершал преступления, - сказал он. - Готов содействовать следствию". Голунов также отметил, что не имеет отношения к наркотикам и никогда не употреблял их.

Кроме того, Голунов заявил, что его просьбы предоставить адвоката не отмечены ни в одном протоколе. "Я больше 14 часов не мог сообщить близким о задержании, а полицейские говорили, что адвокат мне не полагается до того, как позвонит следователь", - сказал журналист.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.

В субботу в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков информировал, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Врачи городской клинической больницы №71, куда журналист был доставлен для обследования, не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов.