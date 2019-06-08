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У совершившего жесткую посадку в Подмосковье самолета отключились двигатели

Пилот получил ушибы и раны

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Отключение двигателей стало причиной жесткой посадки в субботу легкомоторного самолета в Щелковском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По данным следствия, примерно в 14:00 пилот 1963 года рождения, самостоятельно заправив самодельный легкомоторный самолет типа "Китфокс", решил полетать над полем. У воздушного судна, поднявшегося на высоту не более 20 м, произошло отключение двигателя в связи с отсутствием подачи топлива", - сказала Марковская.

По ее словам, самолет не был зарегистрирован. Пострадавший пилот госпитализирован. По данному факту начата проверка.

Как сообщили ТАСС в МЧС России, частный легкомоторный самолет с одним человеком на борту совершил жесткую посадку в лесном массиве в деревне Кармолино. Пилот получил ушибы и раны. В результате жесткой посадки возгорания и разлива топлива не последовало. На земле жертв и разрушений нет.

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