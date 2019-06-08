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Дело против журналиста Ивана Голунова
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Суд отправил под домашний арест журналиста "Медузы" Голунова

Мера пресечения действует до 7 августа
Иван Голунов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Судья Никулинского районного суда Москвы постановил отправить под домашний арест до 7 августа журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

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"Суд постановил в удовлетворении ходатайства следствия отказать и отправить обвиняемого Голунова под домашний арест", - огласил решение судья.

"Освободить в зале суда и установить срок домашнего ареста до 7 августа", - сказал он.

Суд наложил на Голунова стандартные ограничения под домашним арестом: запретил пользоваться интернетом, общаться по телефону с кем-либо, кроме адвокатов и следователей, покидать жилое помещение и менять место проживания.

Иван Голунов перед вынесением решения о мере пресечения рассказал, что ему поступали угрозы в связи с расследованием похоронного бизнеса. "Поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе, говорили, что лучше не заниматься этой темой", - заявил он. Голунов пояснил, что его задержали в день сдачи черновика текста на эту тему.

Поддержать журналиста у суда собралось более 300 человек.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.

В новость были внесены изменения (22:58 мск) — добавлены слова Голунова об угрозах.

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РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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