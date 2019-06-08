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Дело против журналиста Ивана Голунова

Защита журналиста Голунова обжалует в ЕСПЧ условия его задержания

Ранее суд постановил отправить корреспондента "Медузы" под домашний арест
Иван Голунов Владимир Гердо/ТАСС
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Иван Голунов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Адвокаты корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, намерены обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) условия его задержания. Об этом сообщил адвокат журналиста Дмитрий Джулай.

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"Иван был задержан в 14:30 мск 6 июня - фактически на него были надеты наручники, и с этого момента считается время задержания. Однако на момент 14:30 сегодняшнего дня он не был освобожден и все это время до решения суда был задержан незаконно", - сказал Джулай журналистам.

Он заявил, что "больше суток он [Голунов] не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее. Это было настоящей пыткой, и это будет обжаловано в ЕСПЧ по третьей статье Конвенции о защите права человека".

В субботу Никулинский районный суд Москвы постановил освободить журналиста в зале суда и отправить его под домашний арест до 7 августа.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его защита считает, что наркотические вещества подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват.

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