В Армении произошел пожар в монастырском комплексе Ахпат

ЕРЕВАН, 9 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в субботу вечером на территории включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО средневекового монастырского комплекса Ахпат, расположенного на севере Армении. Как в воскресенье сообщила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций, в результате сгорело одно из монастырских строений.

"Пожарным удалось предотвратить распространение пожара, однако [одно] монастырское строение в 600 кв. метров сгорело дотла. Огонь удалось локализовать. Данных о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Действующий монастырский комплекс Ахпат, расположенный в одноименном селе на севере Армении, в 10 км от города Алаверди, был основан в Х веке. В 1996 году он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.