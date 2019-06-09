Армия Израиля сообщила о поджоге на борту прибывшего в порт Хайфы сухогруза

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июня. /ТАСС/. Израильские военные сообщили в воскресенье о поджоге на сухогрузе, прибывшем к северному побережью еврейского государства. Соответствующее коммюнике распространила армейская пресс-служба.

"Ночью было получено сообщение с иностранного торгового корабля, вставшего на якорь у северного побережья Израиля, о пожаре на борту, возникшем в результате поджога неизвестными. Инцидент активно отслеживается ВМС Израиля совместно с израильской полицией и в координации с командой корабля", - говорится в распространенном военными документе. В армии указали, что оповестят о других деталях инцидента позднее.

Государственное радио Израиля Kan утверждает, что сухогруз, на борту которого был устроен поджог, прибыл из Турции и встал на якорь в нескольких километрах к западу от портового города Хайфа на севере еврейского государства. По данным газеты Yedioth Ahronoth, на его борту устроили беспорядки "два неопознанных пассажира".