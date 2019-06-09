КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи достигло 26, 23 человека госпитализировали. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Минздраве Краснодарского края.

"По состоянию на 11:00 за медпомощью обратилось 26 человек. На месте работало 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализировано 23 человека", - сказали в пресс-службе.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что четверо из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

"Четыре человека в тяжелом состоянии", - сказал Пахомов.

По словам мэра, среди пострадавших трое детей, которые не получили серьезных травм. Все пострадавшие являются гражданами России.

Как уточнили в минздраве региона, власти Кубани направили вертолет санавиации в Сочи. "По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева министерством здравоохранения региона организовано оказание медицинской помощи пациентам после ДТП в Сочи. К сочинским специалистам направлен из Краснодара вертолет санавиации с консультативной медицинской бригадой. При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что к оказанию помощи привлечены медицинские психологи.

Туристы, находившиеся в одном из столкнувшихся автобусов, не пострадали и продолжили поездку на другом автобусе, сообщили ТАСС в туристической компании "Вокруг Сочи".

"В автобусе туркомпании "Вокруг Сочи" никто не пострадал. Туристы ехали с Имеретинской низменности на курорт "Роза Хутор". Со слов ответственного группы, после ДТП туристы пожелали продолжить поездку, им был подан другой автобус, на котором они отправились дальше", - сказали в компании.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших, в числе которых один ребенок. По данным правоохранительных органов, ДТП произошло в Адлерском районе Сочи - один автобус не уступил дорогу другому.

По словам мэра, большой автобус двигался по главной дороге, второй - автобус поменьше - не уступил дорогу на перекрестке, от удара опрокинулся. "И путевой лист, проверка врача - все у него [водителя опрокинувшегося автобуса] есть", - отметил Пахомов.

Опрокинувшийся автобус принадлежал частной туристической компании. "И возил туристов на экскурсии. В данном случае он должен был отвезти туристов в монастырь", - пояснил мэр. В опрокинувшемся экскурсионном автобусе находились 18 человек, из них 15 пострадали, добавил он.