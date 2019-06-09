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Ространснадзор проведет проверку после столкновения автобусов в Сочи

Ранее сообщалось о 26 пострадавших в ДТП в Адлерском районе Сочи

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ространснадзор проведет проверку после столкновения двух туристических автобусов в Сочи, в результате которого пострадали 26 человек. Об этом говорится в воскресенье в сообщении ведомства.

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"На месте аварии работают сотрудники Ространснадзора. По факту ДТП Ространснадзором будет проведена проверка перевозчиков", - говорится в сообщении.

Автобусы столкнулись в воскресенье утром в Адлерском районе Сочи. По данным краевого Минздрава, за медпомощью обратились 26 человек, 23 человека госпитализированы. Среди пострадавших трое детей, они не получили серьезных травм. Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщал, что состояние четырех человек оценивается как тяжелое.

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РоссияКраснодарский край
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