Попавший в ДТП в Сочи микроавтобус с туристами был исправен

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Микроавтобус с туристами, попавший в Сочи в ДТП, был исправен, сообщила ТАСС в воскресенье директор осуществляющей перевозку туристической компании "Фишт" Лариса Кушнирова.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи столкнулись два туристических автобуса. На одном из них перевозки туристов осуществляла компания "Вокруг Сочи", их группа не пострадала, туристам подали другой автобус, они продолжили экскурсию. В администрации Сочи ТАСС сообщили, что на втором микроавтобусе, 20-местном Mercedes Sprinter, перевозку осуществляла компания "Фишт". В результате ДТП микроавтобус перевернулся.

"Автобус проходил предрейсовый осмотр, он был исправен, водитель проходил медицинский контроль", - сказала Кушнирова.

Она пояснила, что руководителя экскурсионной группы доставили в больницу в тяжелом состоянии, поэтому на данный момент в компании пытаются разобраться, были ли в составе туристической группы иностранцы. Как сообщал ТАСС мэр Сочи Анатолий Пахомов, в микроавтобусе находились 18 человек, 15 из них пострадали.

По данным краевого Минздрава, всего за медпомощью после ДТП обратились 26 человек, 23 человека, в том числе три ребенка, госпитализированы. Угрозы жизни нет.