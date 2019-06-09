При пожаре в Подмосковье погибли двое детей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, еще четыре человека пострадали.

"Частный дом на Центральной улице в деревне Аксенова горел по всей площади. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух детей - 1,5 и 3,5 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще четверо взрослых пострадали. Один из них - 39-летний мужчина - направлен в больницу с ожогами лица и рук, трое пострадавших отказались от госпитализации.

Открытое горение в доме ликвидировано. Площадь пожара уточняется.