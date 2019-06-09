Сообщения об угрозах взрывов ряда объектов в центре Москвы оказались ложными

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Информация об угрозах взрывов ряда объектов в центре Москвы не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

"В воскресенье утром неизвестные прислали письма о минировании в администрации ряда учреждений - Мавзолея В. И. Ленина, Останкинской телебашни, храма Христа Спасителя и других зданий в Москве. Всего подобные угрозы поступили по более чем 16 адресам. Все объекты были проверены экстренными службами. Информация о минировании не нашла подтверждения", - сказал собеседник агентства.

С начала этого года в Москве и других городах России была зафиксирована очередная волна сообщений о минировании объектов. Во всех случаях информация об угрозе взрывов была проверена профильными ведомствами. Пока ни по одному адресу опасных для жизни предметов найдено не было.