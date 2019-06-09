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Израильские военные сообщили о задержании подозреваемого в поджоге иностранного сухогруза

Военные подчеркнули, что ситуация на сухогрузе находится под контролем

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июня. /ТАСС/. Израильские военные сообщили в воскресенье о задержании незарегистрированного пассажира, который предположительно устроил поджог на борту сухогруза, прибывшего в порт города Хайфа.

"Некоторое время назад израильские солдаты взяли под контроль ситуацию на иностранном сухогрузе у северного побережья страны, где прошлой ночью в результате поджога неизвестными возник пожар. Военные при поддержке израильской полиции в координации с капитаном корабля провели обыск на борту судна, в результате чего был пойман незарегистрированный пассажир, который был передан полиции Израиля. Инцидент исчерпан", - говорится в распространенном военными коммюнике. Других подробностей в армейской пресс-службе не сообщили.

Государственное радио Израиля Kan сообщает, что инцидент, произошедший на борту прибывшего из Турции сухогруз под флагом Панамы, носит криминальный характер.

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