Водители столкнувшихся в Сочи туристических автобусов были трезвые

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Водители туристических автобусов, столкнувшихся в Сочи, были трезвые. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Все [водители] трезвые", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Утром в воскресенье в Адлерском районе Сочи столкнулись два туристических автобуса Mercedes Sprinter и Yutong. По уточненным данным пресс-службы Минздрава по Краснодарскому краю, в результате аварии госпитализирован 21 человек, в том числе трое детей. Угрозы жизни ни у кого нет.

Директор туркомпании "Фишт" Лариса Кушнирова пояснила, что водитель Mercedes Sprinter, который, по предварительным данным, не уступил дорогу другому автобусу на перекрестке, опытный. "Водитель опытный, освидетельствование сделали, у него все чисто - алкоголя в крови нет. Мы работаем с ним первый год, но до этого он работал в другой фирме много лет, то есть он знает свою работу", - сказала ТАСС Кушнирова, отметив, что водитель не пострадал и дает показания.

В следственном управлении СК РФ по региону, которое проводит доследственную проверку после ДТП, сообщили, что водителя пока не задержали.