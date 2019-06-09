Разлив мазута произошел в Мурманске

МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Разлив мазута из заброшенного мазутопровода произошел на западном берегу Кольского залива в микрорайоне Мурманска, сообщил в воскресенье в Instagram врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"На Абрам-мысе устраняют разлив мазута. Из-за многолетней бесхозяйственности из старого заброшенного мазутопровода на берегу залива в воду стал вытекать мазут. Пока будем разбираться, кто виноват, поручил немедленно остановить экологическое бедствие", - написал руководитель региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС, на данный момент утечка мазута остановлена. "Размер пятна вытекшего мазута составляет 10 на 5 м. Сегодня проводят подготовительную работу для сбора, утилизации вытекшего мазута и предупреждения повторных инцидентов", - сообщили в ведомстве.