В результате пожара в колонии в Тюмени пострадали семь человек

ТАСС, 9 июня. Семь человек пострадали в результате пожара в следственном изоляторе исправительной колонии №1 в Тюмени. Один из них находится в реанимации. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"В ОКБ №1 было доставлено всего семь человек: им понадобилась помощь специалистов токсикологического отделения по поводу отравления продуктами горения и термоингаляционной травмы. На сегодня один человек находится в реанимации, один - получил необходимую медицинскую помощь в отделении токсикологии и после был выписан, пятерым после оказания необходимой медицинской помощи госпитализация не потребовалась", - сообщила пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, "в воскресенье в 00:25 поступило сообщение о задымлении в кирпичном одноэтажном здании следственного изолятора". "Работало шесть звеньев МЧС, три единицы техники, спасены 17 человек. В 00:46 открытое горение было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Исправительная колония №1 находится в центре Тюмени. Режим содержания - строгий. Максимальная вместимость учреждения составляет 1325 человек.