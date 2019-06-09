На Украине два крупных города отключат от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области, в которых в общей сложности проживают около 300 тыс. человек, вечером в воскресенье отключат от водоснабжения из-за попадания инсектицида в приток реки Рось. Об этом сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

"Было принято решение с 23:00 прекратить водоснабжение в городе Белая Церковь, а также города Умань", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Ранее в воскресенье администрация Белоцерковского района сообщила, что в селе Збаржевка Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате аварии из грузового автомобиля в приток реки Рось попало до тонны инсектицида "Нурал". Из-за отравления водоема в Погребищенском районе Винницкой области уже зафиксирован мор рыбы.

В настоящее время оперативный штаб оценивает масштабы заражения. Жителей близлежащих районов призвали воздержаться от купания, рыбной ловли и выпаса скота. Кроме того, им рекомендовано запастись водой в связи с предстоящим отключением водоснабжения.