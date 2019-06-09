В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

ТАСС, 9 июня. Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области. Об этом сообщила ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы Щекинского района области.

"Горит кровля 50 на 50 м в многофункциональном торговом центре "Фатай" в городе Щекино. На первом этаже здания находится магазин "Светофор", кафе рядом, тренажерный зал. На месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет, площадь пожара уточняется", - сказала собеседница.

По ее словам, люди из здания вышли сами. В диспетчерской службе добавили, что, предварительно, на крыше велись ремонтные работы. "Пожар еще не локализован", - сказала она.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области Максима Пряхина, площадь пожара составляет 2 500 кв. м. "Крыша торгового центра горит по всей площади. На месте пожара работают 44 человека и 15 единиц техники", - уточнил он.

В новость внесены изменмения (19:14 мск) - добавлен комментарий руководителя пресс-службы регионального главка МЧС