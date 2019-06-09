В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в четырехэтажном здании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на крыше четырехэтажного здания в Ростове-на-Дону, где, в частности, располагаются рестораны. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.

"Пожар по ул. Береговая, 10 полностью ликвидирован, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 17:22 мск в Ростове-на-Дону по ул. Береговая, 10 произошло возгорание кровли четырехэтажного здания. Площадь, охваченная огнем, составила 300 кв. м. В 18:17 мск была объявлена ликвидация открытого горения. Из здания эвакуировали 45 человек.