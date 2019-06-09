{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: два человека погибли при крушении легкого самолета на западе Португалии

Крушение самолета вызвало сильный пожар, который перекинулся на лес, окружающий аэродром

ТАСС, 9 июня. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета, которое произошло в воскресенье в западном регионе Португалии. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление представителя местной спасательной службы.

По имеющимся данным, самолет разбился в непосредственной близости от аэродрома небольшого городка Лейрия. Тела погибших для идентификации доставлены в госпиталь.

Крушение самолета вызвало сильный пожар, который перекинулся на лес, окружающий аэродром. В его тушении задействовано несколько пожарных машин и десятки спасателей.

Теги
Португалия
Источник: три человека за день утонули во время купания в водоемах Москвы
У одного из них произошел сердечный приступ, когда он зашел в воду
Читать полностью