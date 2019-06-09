В торговом центре в Тульской области ликвидировали открытое горение

ТАСС, 9 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение крыши торгового центра "Фатай" в городе Щекино Тульской области, где, в частности, располагаются магазин "Светофор", кафе, тренажерный зал, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"Открытое горение ликвидировано в 20:34. В результате происшествия сгорела кровля по всей площади. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что около 17:20 в городе Щекино Тульской области по улице Энергетиков произошло возгорание крыши торгового центра на всей площади 2,5 тыс. кв. м. Спасатели эвакуировали 20 человек.