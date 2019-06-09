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В администрации Новороссийска назвали причину пожара в морском университете

Погибших и пострадавших нет

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в здании морского университета имени Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске стало короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Пожар произошел в воскресенье вечером на территории Государственного морского университета имени Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске в отдельно стоящем здании высотой 10 м. По информации пресс-службы МЧС России, в 19:37 мск пожар локализовали на площади 300 кв. м, погибших и пострадавших нет.

"Пожар произошел в Береговом учебно-тренировочном центре Новороссийска. На данный момент предварительно поставлена причина возгорания - короткое замыкание", - сообщили в пресс-службе мэрии.

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