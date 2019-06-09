Пожарные полностью ликвидировали пожар в морском университете в Новороссийске

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Пожар на территории морского университета имени Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 22:31 полная ликвидация пожара на территории Государственного морского университета имени Ф. Ф. Ушакова. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю приступили к осмотру места пожара и проведения необходимых процедур для определения причины возгорания", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в воскресенье вечером на территории Государственного морского университета имени Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске в отдельно стоящем здании высотой 10 м. По информации пресс-службы МЧС России, погибших и пострадавших нет. Как сообщила пресс-служба администрации города, предварительная причина возгорания - короткое замыкание.