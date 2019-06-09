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CNN: в Далласе в результате падения строительного крана погиб один человек

Ранения получили шесть человек

ТАСС, 10 июня. Один человек погиб, еще не менее шести получили ранения в воскресенье после того, как в Далласе (штат Техас) башенный кран рухнул на жилое здание. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, кран, задействованный при строительных работах, упал от сильного ветра. Он рухнул на пятиэтажное здание жилого комплекса, расположенного в центральной части города.

Как отмечает телеканал, в Далласе и соседних с ним городах в последние часы наблюдалась непогода - мощные бури и град. Более 220 тыс. человек, проживающих в регионе, уже остались без электроэнергии.

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