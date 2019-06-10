СМИ: девять шахтеров погибли при землетрясении на северо-востоке Китая

ПЕКИН, 10 июня. /ТАСС/. По меньшей мере девять шахтеров погибли, и еще 10 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 2,3 в северо-восточной провинции Цзилинь. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, землетрясение произошло в воскресенье в районе Лунцзяпу около 20:00 (15:00 мск). В сообщении не указывается, сколько человек находилось в штольне во время ЧП. По данным агентства, к настоящему времени поисково-спасательная операция завершена, а все работавшие под землей шахтеры поднялись на поверхность.

Власти начали расследование причин инцидента.