Житель Якутии расстрелял семью из трех человек

ТАСС, 10 июня. Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку. Мужчина отстреливался от полиции, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщила в понедельник пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

"60-летний местный житель в ходе конфликта с соседями по даче совершил убийство 38-летнего мужчины, его 39-летней беременной жены, а также их 14-летней дочери. В Нерюнгринский район вылетела группа оперативных сотрудников. Подозреваемый в совершении тройного убийства был установлен и блокирован в одном из домов в районе дач поселка Угольный. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.