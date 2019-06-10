Самолет Москва - Томск "Уральских авиалиний" сел в Екатеринбурге

ТОМСК, 10 июня. /ТАСС/. Прибытие самолета из Москвы в Томск компании "Уральские авиалинии" задерживается на 3,5 часа, воздушное судно совершило посадку в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в понедельник в справочной томского аэропорта.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Томска, рейс "У611" компании "Уральские авиалинии" должен был прибыть в Томск в 06:35 (02:35 мск).

"Ориентировочное время прибытия - 10:00 (06:00 мск). Самолет [сел] в Екатеринбурге", - сказала сотрудница справочной службы аэропорта.

Как уточнил ТАСС старший помощник транспортного прокурора Томской области Сергей Кривошеин, самолет сел в Екатеринбурге по техническим причинам - "во время полета на борту произошла техническая неисправность". В Екатеринбурге самолет должны починить. Количество человек на борту еще уточняется, транспортная прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения прав пассажиров.

Вылет самолета из Томска в Москву запланирован на 12:00 (08:00 мск), на нем должны вылететь 195 пассажиров.

В новость были внесены изменения (05:31 мск) — добавлен комментарий транспортной прокуратуры