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Детский сад на Сахалине закрыли из-за кишечного вируса

В ближайшее время в учреждении пройдут работы по промывке сети

ТАСС, 10 июня. Детский сад "Черемушки" в Южно-Сахалинске закрылся на карантин из-за вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ), сообщает в понедельник пресс-служба мэрии. Это уже третий с конца мая подобный случай в детсадах города.

"В настоящее время на карантин закрыт детский сад "Черемушки". Здесь зафиксировали ряд подтвердившихся случаев заболевания ОКИ. Роспотребнадзор предписал в целях дополнительной профилактики промыть сети внутри детского сада. Эти работы пройдут сегодня", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

"В южно-сахалинских детских садах усилены меры профилактики по недопущению возникновения у детей кишечных инфекций. Так, в детских садах усилен утренний фильтр и контроль соблюдения норм личной гигиены воспитанниками и персоналом. Родителям также рекомендовано следить за состоянием детей дома, в случае возникновения тревожных симптомов незамедлительно обращаться к медикам и своевременно доводить информацию до педагогов учреждения, которое посещает ребенок", - сообщает мэрия.

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