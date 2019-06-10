Детский сад на Сахалине закрыли из-за кишечного вируса

ТАСС, 10 июня. Детский сад "Черемушки" в Южно-Сахалинске закрылся на карантин из-за вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ), сообщает в понедельник пресс-служба мэрии. Это уже третий с конца мая подобный случай в детсадах города.

"В настоящее время на карантин закрыт детский сад "Черемушки". Здесь зафиксировали ряд подтвердившихся случаев заболевания ОКИ. Роспотребнадзор предписал в целях дополнительной профилактики промыть сети внутри детского сада. Эти работы пройдут сегодня", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

"В южно-сахалинских детских садах усилены меры профилактики по недопущению возникновения у детей кишечных инфекций. Так, в детских садах усилен утренний фильтр и контроль соблюдения норм личной гигиены воспитанниками и персоналом. Родителям также рекомендовано следить за состоянием детей дома, в случае возникновения тревожных симптомов незамедлительно обращаться к медикам и своевременно доводить информацию до педагогов учреждения, которое посещает ребенок", - сообщает мэрия.