Следственные органы проводят проверку после аварийной посадки Ан-2 в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 10 июня. /ТАСС/. Доследственная проверка начата после аварийной посадки Ан-2 в Бурятии. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирского управления на транспорте СКР.

В минувшее воскресенье в Тункинском районе Бурятии совершил посадку самолет Ан-2, обрабатывавший по контракту с Республиканским агентством лесного хозяйства лес от сибирского шелкопряда. На борту находились два члена экипажа, они живы.

"По предварительным данным, 9 июня в вечернее время в 50 км от села Кырен Тункинского района Республики Бурятия совершил аварийную посадку самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", выполнявший фито-санитарный рейс. На борту самолета находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени. По данному факту проводится доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.

После того, как воздушное судно совершило аварийную посадку, его поиском занялся Сибирский авиационный поисково-спасательный центр. На место ЧП был отправлен Ми-8, двое пилотов Ан-2 были обнаружены. Из-за темного времени суток было принято решение эвакуировать их в понедельник.

"На месте сейчас находится вертолет, проводится операция по эвакуации, люди будут доставлены в Иркутск", - сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.