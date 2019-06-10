Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Более 20 случаев менингококковой инфекции отмечено в Новосибирской области. Заболевшие лечатся в стационарах, сообщил в понедельник на оперативном совещании в региональной администрации министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

"На территории региона с 30 [мая] по 9 число зарегистрировано 25 случаев менингококковой инфекции, все жители находятся сейчас на стационарном лечении", - сказал Хальзов.

По его словам, вакцины у Минздрава есть. В конце этой недели совместно с региональным управлением Роспотребнадзора ситуацию изучит санитарно-эпидемиологическая комиссия. Министр отметил, что ситуация с заболеванием сложна с точки зрения контроля.

Менингококковая инфекция - это острое бактериальное инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Передача возбудителя осуществляется воздушно-капельным путем от инфицированного лица при тесном контакте.