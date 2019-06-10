Названа наиболее вероятная версия крушения F-35A ВВС Японии

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Новейший боевой самолет пятого поколения F-35A ВВС Японии разбился не в силу технических проблем, а из-за того, что его пилот потерял ориентацию в пространстве, включая ощущение высоты и положения машины. В результате эксплуатация этих самолетов будет продолжена, говорится в опубликованном в понедельник промежуточном докладе о причинах катастрофы, который цитирует информационное агентство Kyodo.

"Вероятность того, что у самолета возникла какая-либо техническая неполадка, крайне незначительна", - подчеркивается в документе. 9 апреля во время учений, говорится в докладе, пилот получил указание снизить высоту, чтобы обеспечить безопасную дистанцию с другим самолетом. Он спокойно ответил диспетчеру, что выполняет команду. При этом его самолет стал снижаться крайне резко и на скорости более 1,1 тыс. км в час врезался в поверхность океана в 135 км к востоку от базы ВВС Мисава на севере японского острова Хонсю.

Расследование показало, что самолет был исправен, а 41-летний пилот сознание не терял, что позволяет, как указывается, сделать вывод о том, что он просто не понимал, что с огромной скоростью падает в океан. В учениях с этим самолетом принимали участие еще две такие машины, они активно обменивались информацией, что позволило, по данным следствия, восстановить картину случившегося. В то же время носитель памяти черного ящика разбившегося F-35A не найден.

Планы закупки F-35A не меняются

Еще 4 июня командование ВВС приняло решение прекратить поиски обломков этого самолета. Тогда же было принято решение возобновить полеты F-35A, которые были приостановлены после крушения.

"Мы усилим обучение пилотов навыкам, позволяющим в любой ситуации не терять ориентацию в пространстве", - заявил в понедельник журналистам в Токио министр обороны Японии Такэси Ивая. Он сообщил, передает Kyodo, что Токио не намерен менять свои планы дальнейших закупок F-35A.

Разбившийся самолет был собран в Японии из поступивших из США компонентов на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries.

Это первый случай падения F-35A, такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. В прошлом году в США разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Япония планирует закупить в США 105 F-35 двух модификаций для постановки на вооружение ВВС и двух легких авианосцев.