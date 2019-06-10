"Уральские авиалинии" заменили в Екатеринбурге самолет рейса Москва - Томск

ТОМСК, 10 июня. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" заменили самолет, который выполнял рейс Москва - Томск и внепланово приземлился в аэропорту Екатеринбурга утром в понедельник, сообщил ТАСС старший помощник томского транспортного прокурора Томской области Сергей Кривошеин.

"Замена была судна (в Екатеринбурге). Прилетело другое судно, вылет из Томска в Москву запланирован на 12:05", - сказал собеседник агентства. Кривошеин уточнил, что на борту было более 100 человек. Из Томска в Москву вылетит 195 пассажиров.

Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс "Уб11" Москва-Томск, совершил посадку в Екатеринбурге. Внеплановая посадка произошла по техническим причинам. По данным онлайн-табло томского аэропорта, рейс должен был прибыть в Томск в 06:35 (02:35 мск), однако из-за инцидента прилетел только в 11:07.