ФСБ проводит обыски в населенных пунктах Крыма у подозреваемых в участии в терроризме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю проводят обыски у предполагаемых участников деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УФСБ.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении.

10 июня по местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия. В пресс-службе ТАСС уточнили, что речь идет об обысках, которые сотрудники ФСБ проводят совместно с полицией и Росгвардией.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. международная религиозно-политическая организация "Хизб ут-Тахрир" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", араб. - "Партия исламского освобождения") признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.