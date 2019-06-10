Членов экипажа Ан-2, совершившего аварийную посадку в Бурятии, эвакуировали в Иркутск

УЛАН-УДЭ, 10 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали в Иркутск обоих членов экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

В минувшее воскресенье в Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2, обрабатывавший лес от вредителей. На его борту находились два члена экипажа, они живы.

"Два человека, экипаж Ан-2, и трое спасателей, которые были доставлены для помощи пострадавшим на место происшествия в воскресенье, эвакуированы, все доставлены в Иркутск", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), по контракту с которым работал Ан-2, уточнили, что один член экипажа с переломом голени доставлен в больницу.

По данным Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" выполнял фито-санитарный рейс. На борту самолета находились командир воздушного суда и второй пилот, который получил травму. По факту авиапроисшествия проводится доследственная проверка.