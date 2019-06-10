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Двоих пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи транспортировали в Краснодар

В больнице продолжают оставаться 21 человек

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Взрослого и ребенка, пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи, перевезли вертолетом санитарной авиации в краевой центр. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края.

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"На госпитализации после ДТП в Сочи продолжают оставаться 21 человек, в том числе трое детей. Два пациента: взрослый и ребенок переведены санавиацией в краевые больницы",- говорится на сайте ведомства.

Утром в воскресенье в Адлерском районе Сочи столкнулись два туристических автобуса Mercedes Sprinter и Yutong. По данным регионального Минздрава, всего за помощью к врачам обратились 26 человек. Ространснадзор и СК проводят проверку после происшествия.

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