Двоих пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи транспортировали в Краснодар

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Взрослого и ребенка, пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи, перевезли вертолетом санитарной авиации в краевой центр. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края.

"На госпитализации после ДТП в Сочи продолжают оставаться 21 человек, в том числе трое детей. Два пациента: взрослый и ребенок переведены санавиацией в краевые больницы",- говорится на сайте ведомства.

Утром в воскресенье в Адлерском районе Сочи столкнулись два туристических автобуса Mercedes Sprinter и Yutong. По данным регионального Минздрава, всего за помощью к врачам обратились 26 человек. Ространснадзор и СК проводят проверку после происшествия.