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Дело против журналиста Ивана Голунова

Эксперты не обнаружили следов наркотиков в организме Голунова

В субботу журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков
Иван Голунов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Лабораторное исследование не обнаружило в анализах журналиста "Медузы" Ивана Голунова следов наркотиков. Об этом сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в программе "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1".

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"На сегодняшний день различными нашими методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики были не обнаружены", - сказал он.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его защита считает, что наркотические вещества подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват.

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РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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