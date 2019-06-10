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В Бразилии 17 человек погибли в результате ДТП с участием нескольких автомобилей

По данным местной пожарной службы, автомашина, перевозившая 40 человек, перевернулась и задела проезжающие автомобили

ТАСС, 10 июня. По меньшей мере 17 человек погибли в воскресенье вечером после того, как транспортное средство с 40 пассажирами на борту перевернулось и врезалось в несколько автомобилей на юго-востоке Бразилии. Об этом в понедельник сообщает агентство AFP со ссылкой на пожарных.

По их данным, инцидент произошел в районе города Кампус-ду-Жордау, который находится в 180 километрах от города Сан-Паулу. "Автомашина, перевозившая 40 человек, перевернулась, после чего задела несколько проезжающих автомобилей", - указали AFP в пожарной службе.

Информации о причинах происшествия пока не сообщается. Другие подробности ДТП неизвестны.

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