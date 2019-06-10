ФСБ и СК задержали похитителей алмазного сырья "Алросы" на миллионы рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России выявили хищения алмазного сырья на десятки миллионов рублей у компании "Алроса". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом РФ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей на системной основе хищения с последующим незаконным сбытом на территории России высококачественного алмазного сырья из АК "Алроса", - сообщили в ЦОС ФСБ.

"В преступную группу входили сотрудница акционерной компании "Алроса", непосредственно совершавшая хищения алмазов в компании, Елена Канунникова, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе, являвшийся посредником, и гражданин России Владимир Гординский, отвечавший за сбыт драгоценных камней", - сообщила Светлана Петренко.

Участники группы были задержаны 6 июня следователями СК и сотрудниками ФСБ России с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей.

"В ходе проведения следственных действий и обысков по адресам их проживания обнаружены около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, иностранная валюта на сумму более $2 млн и €500 тыс., а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами", - сообщили в ФСБ и СК.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 ("Кража"), ч. 2 ст. 191 ("Незаконный оборот природных драгоценных камней") УК РФ. Задержанным уже предъявлено обвинение. "Судом удовлетворено ходатайство следствия, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", сообщила Светлана Петренко. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.