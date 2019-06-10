В Азовском море прекратили поиски моряка, выпавшего за борт неделю назад

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Активные поиски моряка, выпавшего 3 июня за борт с российского буксира "Стальной" (место приписки - Санкт-Петербург) в Азовском море, прекратили, сохраняется только оповещение судов, проходящих в этом районе, сообщили в понедельник ТАСС в Новороссийском морском спасательно-координационном центре.

"Активные поиски прекращены, надежды найти моряка нет. Оповещаются суда, которые проходят в этом районе о том, что пропал человек", - сообщили в спасцентре.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, утром 3 июня матрос с российского буксира выпал за борт в Азовском море, однако представители судна помощь спасателей запросили только вечером. На поиски моряка направили вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-спас" в составе трех человек. Собеседник агентства отметил, что поиски могут дать положительный результат сразу после получения сигнала о пропаже. "В данном случае шансов найти моряка нет", - отметил он.